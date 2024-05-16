Gururumuzsun Dilara öğretmen

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Dilara Bozan’ın spor kariyeri, ilkokulda 6 yaşında okul arkadaşının gözüne kalem batırması sonrası kendini koruma isteğiyle başladı. Okula başlar başlamaz akran zorbalığına maruz kalan Dilara öğretmen, içe kapanmak yerine kendince mücadele etmek, arkadaşlarından kendini korumak için karate sporuna başladı. 13 yaşındayken kalbinde ritim bozukluğu tespit edilse de bu durum spor yapmasına engel olmadı. Kariyerinin ilk yıllarında minderden çoğu zaman mağlup ayrılıyordu. Sonraları yavaş yavaş başarılar gelmeye başladı. Önce milli sporcu oldu sonra uluslararası turnuvalara katılmaya başladı. Ama bu turnuvalarda da başarı kolay gelmedi. 10 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyaya yaklaştığı anlar olsa da şimdiye kadar hep ikincilik ve üçüncülüklerle yetindi. Ama son turnuvada altın madalyaya uzanmayı başardı.

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‘SABIRLA YENİDEN DENEYİN’

Dilara öğretmen, Avrupa Şampiyonluğu’na giden hikâyesini şöyle anlattı:

“Finalde rakibim İtalyan Terryana D’Onofrio’yu iyi tanıyordum. Maçın sonunda bu sporda pek rastlanmayan bir şey oldu ve berabere kaldık. Puanlar incelendi ve hakem kararıyla ben galip geldim. Şimdi kendimi seneye düzenlenecek Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na hazırlayacağım. Altın madalyayı okula, öğrencilerime götürmek için can atıyorum. Madalyamın başarı için yıllarca sabırla çalışıp bekleyen tüm çocuklara ilham olmasını isterim. 9 kere başaramazsanız da 10’uncuyu denemekten vazgeçmeyin, pes etmeyin.”

‘KADINLAR BİREYSEL’DE İLK ALTIN

Erkeklerde Ali Sofuoğlu’nun bireyselde 3 kez şampiyon olduğunu söyleyen Dilara Bozan, “Kadınlar bireyselde bu başarı tarihimizde hiç yoktu. Erkeklerdeki başarımızı bir kadın sporuna da taşımak küçük çocuklara örnek olacaktır diye umuyorum. Onlara rol model olmak beni çok motive ediyor” dedi.