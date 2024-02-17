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Güngören'de yol verme kavgası: Tekme tokat birbirlerine girdiler

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#Kavga#Trafik#Güngören
Güngörende yol verme kavgası: Tekme tokat birbirlerine girdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 14:26

Güngören'de motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Çam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre moto kurye trafikte seyir halindeyken, park halindeki otomobil yola çıkmak istedi. Kafa kafaya gelen motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Güngörende yol verme kavgası: Tekme tokat birbirlerine girdiler

Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü motosikletliye vurduktan sonra motosikletini de iterek yere düşürdü. Bunun üzerine iki taraf birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Bu arada kavgayı ayırmakta çaresiz kalan bir kadın trafik polisinin cep telefonuyla yardım istediği görüldü.

Yerde bir süre daha kavga eden taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşti. O anlar ise yoldaki bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

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#Kavga#Trafik#Güngören

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