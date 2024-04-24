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Gümüşhane'de korku dolu anlar! Heyelan saniye saniye görüntülendi

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#Gümüşhane#Kürtün#Heyelan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:37

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Kürtün Barajı yakınında yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yamacın alt kısmındaki düzlükte yer alan kereste fabrikasında çalışanlar korku ve paniğe kapıldı.

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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dün akşam saatlerinde Kürtün Barajı’nın gövdesine yakın noktada, çok sayıda köye ulaşımı sağlayan Yukarı Kürtün grup yolunun da geçtiği Çayırçukur köyü Çöplüce mevkisinde yamaçta heyelan meydana geldi.

Heyelanda tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi, grup yoluna aktı. Yol ulaşıma kapanırken, yamacın alt kısmındaki düzlükte yer alan kereste fabrikasında çalışanlar korku ve paniğe kapıldı. Heyelan anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde; önce toz çıktığı görülen yamaçta saniyeler içinde tonlarca toprak kütlesinin hareketlenip kara yoluna aktığı, etrafı kaplayan tozun açılması sonrası yamaçta çukur oluştuğu yer alırken, bu anları kayda alan kadının panik yaşadığı, çocukların da ağladığı duyuluyor.

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Heyelanın ardından yapılan çalışmalarla yol tekrar trafiğe açıldı.

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#Gümüşhane#Kürtün#Heyelan

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