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Gümüşhane'de halı sahada korkunç olay! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Gümüşhane#Halı Saha #Kalp Krizi
Gümüşhanede halı sahada korkunç olay Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 14:47

Gümüşhane’de gittiği halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahanın kameraları tarafından görüntülendi.

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Olay, dün gece saatlerinde Gümüşhane merkezde bulunan bir halı saha kompleksinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı 23.00 ile 00.00 saatleri arasında arkadaşları ile birlikte halı sahaya giden İbrahim Sağırkaya (40), maçın bitimine az bir süre kala yere yığıldı. Arkadaşlarının yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşünen arkadaşları futbol oynamaya devam ederken, Sağırkaya’nın hareket etmediğini fark eden arkadaşları bir süre sonra talihsiz adamın yanına geldi.

Gümüşhanede halı sahada korkunç olay Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen Sağırkaya'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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#Gümüşhane#Halı Saha #Kalp Krizi

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