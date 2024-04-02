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Gümüşhane’de faciadan dönüldü! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı

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#Gümüşhane#Kelkit#Trafik Kazası
Gümüşhane’de faciadan dönüldü Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 21:09

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzincan ile Kelkit arasında yolcu taşımacılığı yapan Veysel D. (60) idaresindeki 29 M 0339 plakalı minibüs, Tütenli Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı, kazada sürücü Veysel D. ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Şeyda T., Rüya Ece A., Alperen T., Azranur T., Hüseyin G. ve Hasan G. yaralandı.

Gümüşhane’de faciadan dönüldü Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri ters dönen minibüs içerisindeki şoför ve yolcuları yaptıkları çalışma ile kurtardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kelkit Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane’de faciadan dönüldü Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı

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#Gümüşhane#Kelkit#Trafik Kazası

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