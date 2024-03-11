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Gümüşhane'de avukat Öznur Taş trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Gümüşhane#Trafik#Bayburt
Gümüşhanede avukat Öznur Taş trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 17:29

Avukat Öznur Taş'ın kullandığı cip, Gümüşhane'nin Kale köyünde kontrolden çıkarak bahçeye uçtu. Kazada cipin sürücüsü Öznur Taş olay yerinde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Bayburt'taki bir duruşmadan çıkan ve Gümüşhane istikametine ilerleyen Samsun Barosuna kayıtlı avukat Öznur Taş (41) yönetimindeki 55 AV 863 plakalı Ford marka cip Kale köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp bahçeye yuvarlandı.
Metrelerce sürüklendikten sonra takla atıp bahçeye ters olarak düşen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Taş’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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#Gümüşhane#Trafik#Bayburt

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