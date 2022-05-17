Güle güle Belma Hanım

Haberin Devamı

Hürriyet gazetesinin kurucusu merhum Sedat Simavi’nin gelini, merhum Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi (89), bir süredir KOAH tedavisi görüyordu. Cuma günü hayatını kaybeden Belma Simavi için dün Kanlıca’daki İskenderpaşa Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Belma Simavi’nin oğlu Sedat Simavi ve yakınları kabul etti. Erol Simavi’nin Londra’da tedavi gören ağabeyi 97 yaşındaki Haldun Simavi törene katılamadı.





Cenaze törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, eşi Lidya Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Oktay, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, Hürriyet yazarı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, merhum Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, Eşref Cerrahoğlu, Nilgün Soner, Berna Yılmaz, Faruk Süren, Türker İnanoğlu ve Hüner Kırdar’ın da arasında olduğu çok sayıda kişi katıldı.





Haberin Devamı

Erol Simavi 7 yıl önceki vefatının ardından aynı camide düzenlenen törenle Kanlıca Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanmıştı. Belma Simavi de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erol Bey’in yanı başında toprağa verildi.

'HÜRRİYET AİLESİ'NİN ANNESİYDİ'







Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, aileye başsağlığı dilerken “Belma Hanım bizim aile büyüğümüzdü. Sevgili babamın, annemin çok hürmetli yaklaştığı, bizlerin çok sevdiği bir insandı. Hürriyet Ailesi’nin annesiydi kendisi. Sevgiyle, hürmetle hep anacağız, yad edeceğiz kendisini” dedi.

Haberin Devamı

'HEMEN YARDIMA KOŞARDI'

* Rahmi Koç: “Bir devir kapandı. Çok aziz dostumuzdu, çok değişik bir insandı. Kimse hakkında fena söylemezdi. Dedikodusu yoktu. İkram ederdi, çok iyi bir insandı.”





“Çok uzun değil, 25 yıldır tanışıyorduk. Son derece açık, ve dost biriydi. İnsanların başını kendi dertleriyle ağrıtmamaya çalışan ama dert dinleyen, eli açık, çok sadık bir dosttu. En mühimi her şartta, sen iyiyken dost değil kötü zamanda dost olan biriydi. Çok özlenecek. İstanbul’un en İstanbullularından biriydi.”

* Eşref Cerrahoğlu: “Benim ve eşimin halasıydı. Halalıktan çok daha ileri, bize hayat boyu iyi bir arkadaş ve dost olarak davrandı. Ama çok daha önemlisi bütün insanları severdi. İnsanlara yardım etmeyi severdi. Onların sorunlarını çözmeye uğraşırdı. Ve en büyük özelliği de, Belma Hanım’a bir sır söylediğiniz zaman o sırrı asla ve asla hiç kimseye söylemezdi. Dolayısıyla da bütün dostları ona itimat etti. Mekanı cennet olsun diyorum.”

Haberin Devamı

YANINDA OLDULAR

Belma Simavi’nin yardımcısı Nadya tabutun başından bir an bile ayrılmayıp sürekli gözyaşı dökerken, 53 yıllık şoförü Ahmet Somuncu ise “Dünya iyisiydi. Her şeyimi kaybettim” diye ağladı.