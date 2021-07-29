‘Graffitiye bıyık’ kızdırdı

Bıyığı çizene tepki gösteren Yücel, Twitter hesabından resminin fotoğrafını paylaşarak, “Umarım bıyık yaptığın için çok mutlu olmuşsundur canım kardeşim. Eline sağlık. Sana o duvarı boyadığım günü anlatayım ve o duvarın hikayesini, belki utanırsın” dedi ve şöyle yazdı:

EMEĞE SAYGINIZ OLSUN

“2018 Temmuz ayında sırtımda 80 tane spreyle Antalya’ya geldim. Bilen bilir sponsorum yoktur. Ve bir tane sprey 400 mililitreden, ağırlığını siz hesaplayın. O ağırlıkla Antalya’daki yedi sokağı renklendirdim. Kalan boyamla o duvarı yaptım. Öğle sıcağında delisiyle uğraşan biz, susuz kalan biz, çilesini çeken, sırtı ağrıyan, her şeyi yaşayan biz. Emeğe az saygınız olsa, kim bilir ülke nasıl olurdu?”

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