‘Graffitiye bıyık’ kızdırdı
Çok sayıda şehirde duvarlara graffitiler yapan Devak mahlaslı sokak resim sanatçısı Aybars Yücel’in, Antalya’da bir evin duvarına yaptığı kadın resmine bıyık çizildi.
Bıyığı çizene tepki gösteren Yücel, Twitter hesabından resminin fotoğrafını paylaşarak, “Umarım bıyık yaptığın için çok mutlu olmuşsundur canım kardeşim. Eline sağlık. Sana o duvarı boyadığım günü anlatayım ve o duvarın hikayesini, belki utanırsın” dedi ve şöyle yazdı:
EMEĞE SAYGINIZ OLSUN
“2018 Temmuz ayında sırtımda 80 tane spreyle Antalya’ya geldim. Bilen bilir sponsorum yoktur. Ve bir tane sprey 400 mililitreden, ağırlığını siz hesaplayın. O ağırlıkla Antalya’daki yedi sokağı renklendirdim. Kalan boyamla o duvarı yaptım. Öğle sıcağında delisiyle uğraşan biz, susuz kalan biz, çilesini çeken, sırtı ağrıyan, her şeyi yaşayan biz. Emeğe az saygınız olsa, kim bilir ülke nasıl olurdu?”