Görme engelli Zülal'in geliştirdiği uygulama yerli otomobil Togg’da kullanıldı... Bakan Kacır: İlham veren örneklerden biri

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Yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur, objelerin gerçeklerini gördüğünde onların ne olduğunu anlayabilmek adına ailesinin yardımıyla erken yaşta teknolojiyle buluştu. 4,5 yaşında bilgisayar kullanmaya başladı.

GÖRSELLERİ HİKAYELEŞTİREN UYGULAMA

Gözlerinin görmemesinin kendisine ilham olduğunu anlatan Zülal Tannur, “Biz, sadece görme engelli insanlar için değil göremeyen makineler için de teknoloji üretiyoruz. Otomobillerde yolcu ve sürücüler için sadece görselleri tanıyan değil, bu görselleri hikayeleştiren, kaza yapma olasılıklarını aza indiren bir ürünümüz var aslında. Müşterilerimizden birisi de yerli ve milli otomobilimiz Togg. Bir mobil uygulamamız var bununla da göremeyen insanlar için çözümler üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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GÖRÜNTÜLERİ HİKAYELEŞTİREN TEKNOLOJİ

Kadın girişimci olarak ekipte daha çok kadın girişimci olmasını istediğini belirten Tannur, Bakan Kacır’a From Your Eyes uygulamasını anlattı. Tannur, “Dünyada video görüntü işlemeyi hikayeleştirebilen bir teknoloji yoktu. Bunu ilk başaran From Your Eyes aslında.” dedi.

HEDEFİMİZ; OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEK

Uygulama ile 15 milyon görsel veri işlediklerini belirten Tannur, bunların 50 bin tanesi kullanıcı verisi olduğunu, geriye kalan milyonlarca veriye Data mining verisi olduğunu ifade etti. Şu anda organik büyümeyle 5 binden fazla kullanıcının olduğunu anlatan Tannur, “Beni bu mutlu ediyor ve katlanarak artıyor. Aralık ayının sonunda anlık görüntü işlemeyi hayata geçireceğiz. CES 2024’e kabul aldık. Yatırım turumuz devam ediyor. Geriye kalan yatırım ihtiyacımızı hızlı bir şekilde kapatmak için uğraşıyoruz. 2024’teki ana hedefimiz; otomotiv sektöründe büyümek.” diye konuştu.

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15 FARKLI DİLDE HİZMET VERİYOR

Uygulama içerisinde 15 farklı dilin olduğunu kaydeden Tannur, “Yapay zeka ile 180’den fazla betimleme verilebiliyor. Şu an kullanıcılarımızın büyük bir kısmı Hindistan’dan geliyor, bu ülkeyi Amerika takip ediyor. 2024’te global operasyonları hızlandırmamız gerekecek. Biz, büyürken kuvvetli bir şekilde büyüyoruz. Bugün uygulamamız 37 ülkede kullanılıyor” dedi.

ÇÖZMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU

Tannur, “Görememe problemini biliyorum. Çözmekten başka bir seçeneğim yoktu, çünkü çözemediğinizde ömür boyu sizinle devam edecek bir problemden bahsediyoruz. Bu önemli bir şey. Galiba onu sevince bir şeyleri geride bırakmak artık daha kolay oluyor ya da birilerini o sevdiğiniz probleme karşı ikna etmek onların içindeki canlandırıyor. Bir borç gibi görüyorum. Çünkü fark etmeseydim herhalde göremiyor olarak doğmasaydım o zaman yine başarılı bir kariyerim olurdu yine teknoloji alanında çalışırdım ama bu alanı belki görmezdim. Şimdi eğer böyleyse demek ki görmem gereken bir şey varmış diyorum” şeklinde konuştu.

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KÜRESEL GİRİŞİM OLARAK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK

Bakan Kacır, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bizim için 3 Aralık Dünya Engelleri Aşanlar Günü. Zülal engelleri aşan, ilham veren örneklerden biri aslında. Muazzam bir başarı hikayesi var. Profesyonel kariyerini girişimci olmak adına yeni bir aşamaya evirmiş ve geliştirdiği yüksek teknoloji girişimiyle sadece görme engelli bireylere yönelik değil aslında tüm akıllı cihazlara yönelik uygulamasıyla çok başarılı bir girişimcilik serüveninin başlangıcında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimciliği Türkiye’nin ana gündemi haline getirme, özellikle gençlerin girişimcilik yolculuklarında onların yanında olma adına pek çok programı, projeyi hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle Zülal ile de bir araya geldik.” dedi.

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TEKNOFEST’TE BİRİNCİ OLMUŞTU

Kendisinin hem uygulamayı geliştirme hikayesini hem de aslında kendi kişisel kariyer yolcuğunu dinlediğini belirten Kacır, “Zülal ile TEKNOFEST sahnesinde tanışmıştık. Bu yıl TEKNOFEST’in Engelsiz Yaşam kategorisinde Zülal birincilik ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almıştı. Şu anda İTÜ Teknopark’ta, Arı Teknokent’te çekirdek, kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki Zülal bir küresel girişim olarak günden güne büyük başarılara imza atacak ve engelsiz yaşam adına, engelleri aşan bireyler adına ilham kaynağı olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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“ENGELLERİ AŞANLAR GÜNÜ” OLARAK BELİRLEDİK

Tannur, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü, Dünya Engelleri Aşanlar Günü olarak belirledik. Aslında birçok noktada, farklı engel gruplarında bir sürü insan var. Kendi hayat standartlarını iyileştirmek için bir sürü lider var. Bu açıdan da bugüne biraz böyle bakıyorum. Motivasyon ve çabanın görülmesi olarak bakıyorum.” dedi.

TOGG’UN GÖZÜ OLDUK

FYE mobil uygulama ile yolcular ve sürücüler için kişiselleştirilebilir araç asistanı tasarladıklarını belirten Tannur, “Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren, sizin için kaza tahminlemesi yapıp kendi komponentlerini yapan akıllı araç asistanı olarak çalışıyoruz. Aracın içerisindeki hem sürücüler hem yolcular için çok kapsamlı bir çözümden bahsediyoruz. Togg’un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, Togg’u bir laboratuvar ortamı olarak değerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. Togg’un görebilmesini sağlıyoruz, Togg’un gözü olduk” dedi.

FROM YOUR EYES HAKKINDA

From Your Eyes ile görme engelli kullanıcılar anında fotoğraf çekebiliyor ve mevcut kütüphanelerinde görsel yükleyebiliyorlar. Görüntü uygulamaya yüklendikten sonra görme engelli kullanıcıya yapay zeka tarafından geliştirilen taslak açıklama gönderiliyor. Görme engelli kullanıcı bu taslağın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsa tek tuşla gönüllülere gönderebiliyor.. Makine öğrenmesi sayesinde gönüllülerin taslaklar üzerinde yaptığı iyileştirmelerle kullanıcılara iletilen ilk açıklamaların verimliliğini artırmayı, böylece gönüllünün iş yükünü en aza indirmeyi hedefliyor. FYE, bu yönleriyle dünyadaki benzerlerinden ayrılan ücretsiz bir asistan teknolojisi.