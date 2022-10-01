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Göl Çetesi lideri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sarallar #Göl Çetesi#Operasyon
Göl Çetesi lideri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

Göl Çetesi’nin lideri Soner Reçber, Büyükçekmece’de kaldığı evde yakalandı.

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Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonların hedefinde, örgütün kolu olan Göl Çetesi’nin lideri Volkan Reçber de vardı. Volkan Reçber’in başında olduğu suç şebekesi, silahlı saldırı gibi olaylarda kullandıkları taşıtları geride iz bırakmamak için göle atması nedeniyle Göl Çetesi olarak biliniyordu. Volkan Reçber 30 Temmuz 2022’de Karadağ Podgoritsa Havalimanı’nda yakalandı, hakkında iade süreci başlatıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Volkan Reçber’in firarının ardından çeteyi kardeşi Soner Reçber’in yönettiğini tespit etti. Daha önce operasyonlardan kaçan Soner Reçber’in Büyükçekmece’deki bir evde kaldığı, dışarıya hiç çıkmadığı belirlendi. Polis ekipleri önceki gün eve operasyon yaptı. Soner Reçber gözaltına alınırken, yanında bir tabanca, toplam 4 adet şarjör ve 73 mermi ele geçirildi. Emniyet’e götürülen Reçber, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

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#Sarallar #Göl Çetesi#Operasyon

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