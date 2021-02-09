Göç başladı

Dönüş yolunda ise Türkiye’nin Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye tek köyü olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyü, başta leylek olmak üzere yüzlerce türden binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

'AY SONU GÖRÜLÜR'

Leyleklerin göç rotasını belirlemek amacıyla kuş halkalama istasyonlarınca her yıl kuşların ayağına kod numaralı halka takıldığını anlatan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Ağustos ayı itibariyle leyleklerimizi yolcu ettik. Şubat sonuna doğru yeniden güneyden başladıkları göç yolculuğunda Türkiye’den geçerek bir kısmı Türkiye’de üreyecek, bir kısmı da Polonya’ya kadar çıkarak oralardaki sulak alanlarda, ıslak meralarda beslenip üreme faaliyeti gerçekleştirecekler. Şubat ayında bizde de heyecan başladı. Şubat sonu ilk kafileler Türkiye'de görülmeye başlayacak” şeklinde konuştu.