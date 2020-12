Global şirketlerin İngilizce ortağı Beils, Türkiye’de

Beils’ın bu gücü, İngilizce eğitiminin lider markası Burlington English grubunun online eğitim platformu olmasından kaynaklanıyor. Burlington English grubu, küresel başarıya sahip İngilizce eğitimlerini 32’den fazla ülkede, ana dili İngilizce olan 1000’i aşkın öğretmeniyle, on milyonlarca öğrenciye ulaştırıyor. Beils, Burlington English’in 30 yılı aşkın deneyiminin yanı sıra yenilikçi ve patentli teknolojileri sayesinde dünyanın en gelişmiş online İngilizce eğitim platformu olma özelliği taşıyor.



Kişiye özel ve esnek bir İngilizce eğitim yolculuğu



Bilimsel çalışmalar sonucunda hazırladığı eğitim müfredatı ile fark yaratan Beils, “Konuşarak konuşma öğrenilmez. Öğrenerek konuşulur” anlayışıyla dikkat çekiyor. Dil öğrenmeyi 'amaç' olmaktan çıkarıp 'araca' dönüştüren bir eğitim anlayışı sunan Beils, öğrencilerini maksimum 10 kişilik eğitim grupları halinde “anlamlı iletişim” mottosuyla akıcı konuşma hedefine ulaştırıyor.



Beils ile online eğitim yolculuğu, ihtiyaç analizi ve seviye tespiti ile başlıyor. Daha sonra kişiye özel olarak bir eğitim programı ve öğrenme günlüğü oluşturuluyor. Programın başında her katılımcı için bir eğitim koçu atanıyor. Bu koç eğitim boyunca öğrenciye danışmanlık hizmeti sunarak destek oluyor. Öğrenciler her ders öncesinde uygulama üzerinden kelime alıştırmaları yapabiliyor, dersler ise deneyimli yerli ve yabancı uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Her öğrenci, istediği gün ve saatte, istediği öğretmenden ders alabiliyor. Bunun için sadece dersten 1 saat öncesine kadar kayıt yaptırması yeterli oluyor. Bu sistem öğrenciye esneklik ve kolaylık sağladığı gibi istediği kadar farklı öğretmenden ders alma fırsatı da sağlıyor. Uzman öğretmenler eşliğinde yapılan dersler, programın içeriğine göre eğitimin 36 ila 60 saatlik kısmı oluşturuyor.



“Student Zone”da yapay zeka eğitmen ve sınırsız online materyal bir arada



Beils’ın, fark yaratan en önemli hizmetlerinden biri de öğrencilerine sunduğu “Student Zone” platformu. İçeriğinde sınırsız sayıda online materyal bulunan ve genel İngilizce bölümünde 200 saatlik eğitimi kapsayan “Student Zone”, öğretmensiz bir alan olmasına rağmen, öğrenciyi bir başına bırakmıyor. Burada yer alan SpeechTrainer® isimli yapay zeka sanal konuşma eğitmeni, öğrencilerin İngilizce dinleme ve telaffuz becerilerini geliştiren interaktif bir öğrenme ortamı sunuyor. SpeechTrainer® yazılımı, öğrencilerin telaffuz alıştırmalarını kaydediyor, hataları ve eksikleri tespit ederek kişiye özel geri bildirim sağlıyor.



Student Zone bölümünde birçok sektörde ve kariyer alanında İngilizce içerik sağlayan her biri 52 saatlik bir eğitim içeriğine sahip “Career Course – Kariyer Kursları” da bulunuyor. Öğrenciler, “Student Zone”da yer alan Dijital Kütüphane üzerinden kendi seviyelerine göre seçim yapabildikleri kitaplara da ulaşabiliyor.



“Student Zone”, sınırsız eğitim içeriğinin yanı sıra yapay zeka teknolojisi ve öğrencilerine sunduğu takip, ölçme, değerlendirme ve geribildirim ortamı sayesinde ortalama bir destek platformundan çok daha fazlasını vaat ediyor.



Kurumsal, bireysel ve okullara yönelik eğitim çözümleri



Beils’ın yabancı öğretmenlerden oluşan uzman ve profesyonel kadrosuyla verdiği eğitimler, bireysel kurumsal ve okullara yönelik olmak üzere 3 ayrı platformda sunuluyor. Her bir eğitim programı “Student Zone”da yer alan sınırsız eğitim materyaliyle destekleniyor.



Beils, kurumsal alanda, iş İngilizcesinin baz alındığı “Corporate English” platformu üzerinden Beginner, Intermediate ve Advanced seviyelerinde, toplam 60 saatlik ve 10 temadan oluşan bir eğitim sunuyor.



Beils’ın Genel İngilizce olarak adlandırdığı bireysel alandaki eğitim platformu ise, konuşma becerisine ağırlık verilen eğitimleri kapsıyor. Bireysel eğitimler, katılımcıların seviyesi belirlendikten sonra her seviyede her dersin 60 dakika sürdüğü 36 ve 48 saatlik tematik derslerden oluşuyor.



Okullara yönelik eğitimler ise ilköğretim, lise ve üniversiteleri hedef alıyor. Beils, okullara isteğe bağlı olarak öğretmenli ya da öğretmensiz Genel İngilizce Platformunu sunuyor. Okullar, kendi müfredatlarına göre düzenlenen ve tüm sene boyunca süren haftalık 1 veya 2 saatlik “İngilizce konuşma - Speaking” derslerini bu platform üzerinden yapabiliyor. Aynı zamanda ana dili İngilizce olan İngiltere ve Amerika gibi ülkelerden İngilizce öğretmenleri ile okulların kaliteli eğitmen ihtiyacına da çözüm buluyor.

Türkiye’de de şirketlerin İngilizce ortağı olmaya aday

Dünyanın önde gelen şirketlerinin kadroları Beils’ın patentli teknolojisiyle desteklenen, sektörel terminolojilere hakim kapsamlı eğitim çözümleriyle İngilizce öğreniyor. Bankacılık / Finans alanında BNP Paribas, otomotiv devi Toyota, uluslararası asansör şirketi Schindler Elevators, TNT Lojistik, elektronik sektörünün öncüsü General Electric, gıda sektöründe Burger King ve Coca Cola, sağlık ve farmakolojide Pfizer ve Astra-Zeneca, hazır giyimde Lacoste gibi dev markalar Beils’ın referansları arasında yer alıyor.

Türkiye’de de kısa sürede telekomünikasyon, otomotiv, bankacılık, finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kurumsal şirketlerle iş birliği yapan Beils, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kariyer dünyasının İngilizce eğitim ortağı olma yolunda hızla ilerliyor.

Beils’ın şu ana kadar anlaşma sağladığı Türkiye’deki referansları ise şöyle sıralanıyor: Vodafone, Turkcell, Borusan Otomotiv, Borusan Mannesmann, Borusan Caterpillar, Bakioğlu Holding, Alternatif Bank, Schneider Electric Türkiye…