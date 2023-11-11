Gittiğin an hayat durdu

Haberin Devamı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında saygı ve özlemle anıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla tüm yurtta cadde ve meydanlarda vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sokaklarda yürüyenler durdu, sürücüler araçlarından indi.

İŞYERLERİ, HAVALİMANLARI...

Sadece cadde ve meydanlarda değil, AVM’lerde, işyerlerinde, madenlerde de hayat durdu. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’ne Türk bayrağı ve Atatürk’ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı. Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Zonguldak’ta da TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında bazı madenciler kömür ocağı girişinde bazıları da müessese önündeki törende iş kıyafetleriyle saygı duruşuna geçti.

Haberin Devamı

KARADA VE DENİZDE...

Antalya’da Yüzüncü Yıl Caddesi’nde saatler 09.05’i gösterip sirenlerin çalmasıyla seyir halindeki sürücüler araçlarını yol kenarında durdurup flaşörlerini yakarak saygı duruşunda bulundu. Bu sırada kaldırımlarda yürüyenlerin yanı sıra, evlerinde bulunanlar da saygı duruşuna geçti. Konyaaltı Sahili’nde ise denizde yüzerken sirenleri duyan iki kişi kıyıya yaklaşıp saygı duruşunda bulunarak Türk bayrağı açtı. İzmir’de de kent genelinde trafik akışı tamamen dururken, caddelerde yürüyen vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Törenin yapıldığı alanda ise 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ATA’YA SEVGİ SELİ

Devlet töreninin ardından kapıların vatandaşlara açılmasıyla beraber on binlerce kişi Anıtkabir’e akın etti. Ellerinde Türk bayrakları, üstlerinde Atatürk tişörtleriyle 7’den 70’e çok sayıda vatandaş, Ata’ya sevgi gösterisinde bulundu. Anıtkabir avlusundaki coşkulu kalabalık ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ sloganlarıyla birlikte zaman zaman andımızı okudu.

BALONLAR ATA İÇİN HAVALANDI

Kapadokya’da dün sabah erken saatlerde havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Haberin Devamı

KÖPRÜ’DE 9’U 5 GEÇE

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa Yakası’na geçiş yönünde polis ekipleri tarafından trafik durduruldu. Saat 09.05’i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi. Vatandaşlar ve polis ekipleri saygı duruşunda bulundu. O anlar havadan da dronla görüntülendi.

DOLMABAHÇE’YE ZİYARETÇİ AKINI

7’den 70’e Türkiye’nin birçok yerinden vatandaşlar İstanbul Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’na akın etti. Sabah 08.00’de Akaretler’de Atatürk’ün evinin bulunduğu Şairler Sofası Parkı’nın önünde başlayan yürüyüş Dolmabahçe’de sonlandı. Saraya gelenler, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odasına karanfil bıraktı. Çocuklar, gençler, yaşlılar, binlerce kişi saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Gelenler arasında gözyaşlarını tutamayanlar da oldu. Türk Deniz Kuvvetleri’nin Barbaros sınıfı fırkateynlerinden TCG Salihreis ve beraberindeki tekneler de Dolmabahçe Sarayı önünde durdu.

Haberin Devamı

‘SAYGI ZİNCİRİ’

İstanbul Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ata’ya Saygı Zinciri’ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı. Her yıl düzenlenen ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne yaşlısından gencine binlerce kişi katıldı. 6 buçuk kilometre uzunluğundaki zincirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Gökyüzünden iki paramotor da Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırdı. Sirenin çalmasıyla zincirde bulunan vatandaşlar ve öğrenciler saygı duruşuna geçti.

OKULLARDA ‘10’SUZ KASIM’

Haberin Devamı

Dün okullarda da 9’u 5 geçe hayat durdu. Öğrenciler Atatürk’ü, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’yla andı. Farklı illerden pek çok öğrenci öğretmenleriyle hazırladıkları koreografileri sergiledi. İstanbul’da Şehit Melih Sancar Ortaokulu öğrencileri ‘10’SUZ KASIM’ panosunun önüne karanfil bıraktı. Panoya öğrencilerin Ata’ya yazdığı şiirler de asıldı.

DEMİRÖREN MEDYA CENTER’DA ATATÜRK SERGİSİ

DEMİRÖREN Medya Center’da Atatürk törenle anıldı. Program Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Artium’da Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazetelerinin arşivindeki 10 Kasım kapakları sergilendi. Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan Atatürk’ün Trablusgarp, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı dönemlerine ait kıyafetleriyle birlikte canlandırma sergisi de büyük ilgi gördü.

Haberin Devamı