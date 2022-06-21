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Giresun'da yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kırgız kadın cinayete kurban gitmiş

#Giresun#Görele#Keremet Nyshanova
Giresunda yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü Kırgız kadın cinayete kurban gitmiş

Giresun’un Görele ilçesinde yol kenarındaki ormanda silahla vurulmuş halde ölü bulunan kadının Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova (40) olduğu tespit edildi. Kadını öldürdüğü iddiasıyla birlikte yaşadığı Metin A. (52) ile ona yardım ettiği öne sürülen Hayrullah Ç. gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gültepe köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ormanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kadın cesediyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede kadının başında ve omzunda kurşun izlerine rastlandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarmanın araştırmaları sonucu cesedin, Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi olarak kadının birlikte yaşadığı Metin A., olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

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Metin A.'ya yardım ettiği öne sürülen Hayrullah Ç. de gözaltına alındı. Öte yandan kadının Tirebolu ilçesinde öldürüldüğü ve Görele'ye getirilerek ormana atıldığı belirlendi.

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#Giresun#Görele#Keremet Nyshanova

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