Geyşa Ne Demek? Geyşa Nedir? Kimlere Denir Ve Ne İş Yaparlar?

Geyşa kavramı Japon kültürüne has bir kavramdır. Japon kültürüyle ortaya çıkan geyşalar, tamamen kadınlardan oluşmaktadır.

Geyşa Ne Demek?

Geyşa demek Japonya'da erkek müşterilere hem sohbetleriyle hem danslarıyla hem de şarkılarıyla eşlik eden kadın demektir. Çok eski bir geçmişe sahip olan geyşalar, erkekleri eğlendirmek için ortaya çıkmıştır. İlerleyen süreçte ise geyşalar bir grup haline dönüşmüş ve artık geyşalık bir meslek haline gelmiştir.

Geyşa Nedir?

Geyşa'nın en genel tanımı Japonya'da erkekleri eğlendirmek için ortaya çıkan bir meslektir. İlk başlarda bireysel olarak ilerleyen bu durum zamanla geyşalığın meslek haline dönüşmesini sağlamıştır. Hatta Japonya'da geyşa olmak isteyenler için eğitimler verilmiş ve geyşa evleri yapılmıştır. Geyşalar genellikle maddi durumu iyi olan Japon erkeklerine hizmet eder ve onların eğlenmesini sağlar.

Geyşa Kimlere Denir?

Geyşa, Japon kültüründe erkeklere özel olarak hizmet eden ve erkek müşterilerin daha iyi vakit geçirmesini sağlayan kadınlara denir. Geyşalar zamanla bazı dersler alır ve geyşalığa hazır hale getirirlir. Genellikle aldıkları dersler dans, yürüyüş, davranış ve müzik üzerinedir. Tüm geyşalar aldıkları eğitimleri gelen erkek müşterilerine sergilemek zorundadır.

Geyşalar Ne İş Yaparlar?

Geyşalar, özel hizmet veren kadınlardır. Geyşalar gelen müşterilerin eğlenmesi amacıyla onlara hizmet eder ve eğlenmelerini sağlarlar. Genellikle yaptıkları iş ise dans etmek ve müzik yapmaktır. Bazı geyşalar şarkı söyler ve dans ederken, bazı geyşalar sadece erkek müşterileri ile sohbet ederler. Geyşalar zamanla tek bir müşteriye de hizmet ederler. Çoğunlukla bu işi yapmak için erkek müşterilerden geyşaların durumuna ve yeteneklerine göre para alınırdı.