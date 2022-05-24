Genç sporcu Taha Görkem Sarı'dan acı haber

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7 Mart 2022'de Ercan A., idaresinde 26 S 6055 plakalı işçi servisi ile 26 ABH 156 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Taha Görkem Sarı tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Tıp fakültesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Türkiye Tekvando federasyonun sosyal medya hesabından ‘Acı Kaybımız’ diye duyurduğu paylaşımda, "Yaklaşık 2.5 ay önce gerçekleşen trafik kazasından ağır yaralı olarak kurtulan ve hastanede yaşam mücadelesi veren sporcumuz Taha Görkem Sarı’yı kaybettik.



7 Mart’ta Afyon'da gerçekleştirilen Okul Sporları İller Arası Taekwondo Gençler Grup Eleme Müsabakaları’na giderken geçirdikleri trafik kazası sonrasında Eskişehir Bölgesi Antrenörlerimizden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcumuz Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan hayatını kaybetmiş, sporcumuz Taha Görkem Sarı ise ağır yaralanmıştı. Genç sporcumuz Taha Görkem Sarı’nın yaklaşık 2.5 ay süren yaşam savaşını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sporcumuz Taha Görkem Sarı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.