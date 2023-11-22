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Genç kızları korumak isterken öldürülmüştü! Eşinden çarpıcı karar: Şikâyetinden vazgeçti

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#Afyonkarahisar#Cinayet#Son Dakika
Genç kızları korumak isterken öldürülmüştü Eşinden çarpıcı karar: Şikâyetinden vazgeçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 13:15

Kamuoyunda ‘iyi niyet cinayeti’ olarak gündeme gelen ve rahatsız edilen genç kızları korumak isterken öldürüldüğü öne sürülen Engin Taş'ın davasına Afyonkarahisar’da devam edildi. Taş’ın 16 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Ö.T.’nin olay sonrası şikayetçi olup, daha sonra şikayetini geri aldığı belirtildi.

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Olay, 2 Aralık 2022 günü Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Taş’ın (36) çalıştığı fırına gelen iki genç kızın kendisinden "Ağabey 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin” diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş’ın kızların gösterdiği S.Ç. (20) ve V.Ç.’yi (17) uyardığı öğrenildi.

Daha sonra Taş ile şahıslar arasında tartışma çıktığı ve S.Ç.’nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynu başta olmak üzere vücudunun 8 yerinden bıçakladığı öne sürüldü. Ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan Taş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç kızları korumak isterken öldürülmüştü Eşinden çarpıcı karar: Şikâyetinden vazgeçti

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 SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Olay sonrası Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklardan S.Ç. mahkeme huzurunda hazır edilirken, suça sürüklenen çocuk V.Ç. (17) avukatları tarafından temsil edildi. Şehir dışında olduğu öğrenilen tanık İ.S.’nin ifadesi ikinci duruşmada da alınamadı. Maktul Engin Taş’ın eşi Ö.T.’nin olayın ardından kolluk kuvvetine verdiği ifadesi duruşmada okundu. Ö.T., cinayetin meydana geldiği 2 Aralık 2022 sabahında eşi Engin Taş’ın çalıştığı fırına gittiğini, eşinin arkadaşının kendisine telefonla ulaşarak ‘Engin kavga etti hastaneye kaldırdık’ dediğini, hastaneye gittiğini, daha sonra eşini kaybettiği beyanında bulunduğu öğrenildi. Ö.T.’nin olay sonrası şikâyetçi olup, daha sonra şikâyetini geri aldığı bildirildi.

Genç kızları korumak isterken öldürülmüştü Eşinden çarpıcı karar: Şikâyetinden vazgeçti

Mahkeme; ilk duruşmada ifadeleri alınan tanıklar E.E. ile M.B.’nin her iki sanığın da maktulü bıçakladıkları beyanları üzerine dosyadaki kamera görüntülerinin Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilip net çözüm yapılmasına, tanık İ.S.’nin üçüncü duruşmada hazır edilip, her iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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#Afyonkarahisar#Cinayet#Son Dakika

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