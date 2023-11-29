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Genç kadından eski sevgilisine akılalmaz tuzak: 'Borcunu getir' diye çağırıp dövdürdü

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#Samsun#Darp#Eski Sevgili
Genç kadından eski sevgilisine akılalmaz tuzak: Borcunu getir diye çağırıp dövdürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 16:11

Samsun'da eski erkek arkadaşını darp ettirip, cep telefonunu gasp ettirdiği iddia edilen genç kız, polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.B., "B.B. beni aradı ve 'Borcunu vereyim' dedi. Ben de kendisine 'Her zaman oturduğumuz kafedeyim, gel' dedim. B.B. kafeye gelince üvey ağabeyinin oğlu ile tartıştı ve burada kavga etti" dedi.

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Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. adlı genç, eski kız arkadaşı E.B.'nin "Senin bana borcun var. Borcunu getir" diye kafeteryaya çağırdığını ve burada tanımadığı şahıslar tarafından darp edilip, 10 bin liralık cep telefonunun gasp edildiğini ve bu olayı eski kız arkadaşının azmettirdiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Genç kadından eski sevgilisine akılalmaz tuzak: Borcunu getir diye çağırıp dövdürdü

Şikayet üzerine E.B. adlı kadın, Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B., "B.B. beni aradı ve 'Borcunu vereyim' dedi. Ben de kendisine 'Her zaman oturduğumuz kafedeyim, gel' dedim. B.B. kafeye gelince üvey ağabeyinin oğlu ile tartıştı ve burada kavga etti. 3 erkek şahıs da kendisini darp etti. Benim bu olayla ilgim yok" dedi.

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Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Samsun#Darp#Eski Sevgili

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