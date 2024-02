‘Geliyorum’ diyen tehlikenin fotoğrafı

Haberin Devamı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat günü saat 14.28’de liç alanında (dışarı çıkarılıp istiflenen toprak) heyelan meydana geldi. Milyonlarca metreküp toprak kütlesi nehir gibi vadinin her iki yamacından kilometrelerce alana aktı. Toprağın altında kalan 9 işçiye ulaşılmaya çalışılırken, ikinci bir facia riski ortaya çıktı. Arama kurtarma ekiplerinin dışında saha boşaltıldı. Maden sahasındaki tüm çalışmalar durduruldu. Daha önce ayrıştırılmış ve yığma yapılan toprakta çatlaklar oluşmaya başladı. Sismik hareketlilik de belirlenirken ikinci bir faciaya karşı önlemler alındı.





Haberin Devamı

Heyelanın oluştuğu alanın sağ ve sol tarafında bulunan yığma toprak desteksiz kalınca yeni bir tehlike ortaya çıktı. İkinci bir facia ile birlikte dağ oluşturacak şekilde yığma yapılan milyonlarca metreküp toprağın da vadiden aşağıya akması tehlikesi oluştu. Olası yeni bir heyelanla birlikte vadiden aşağıya akacak milyonlarca metreküp toprağın Fırat Nehri’ne doğru kayma riski de bulunuyor. Heyelan meydana gelen alan ile ikinci facia riskinin bulunduğu sahada yapılan incelemelerde ise büyük bir ihmalin olduğu belirlendi. Verilen bilgiye göre, standartlara aykırı bir şekilde dar alanda liç alanın oluşturmasının heyelanı tetiklediğine dikkat çekildi.

DAR ALANDA TOPRAK DAĞLARI OLUŞTURULMUŞ

Heyelandan sonra 3 gün arama-kurtarma çalışmalarına katılan Teknopark İstanbul araştırma merkezinden görevli Ahmet Zengin, ilk heyelanın oluştuğu alanın sağ ve sol tarafında bulunan yığma toprakta oluşan çatlakların fotoğraflarını çekti. Çatlakların ilk heyelandan sonra oluştuğunu kaydeden Zengin, Hürriyet’e şöyle konuştu:





“İlk kaymanın olduğu alanın sağ ve sol tarafında bulunan yığma toprakta çatlaklar var. Aynı vadinin üst tarafı. İkinci bir facia da her an olabilir. Çok büyük bir ihmal var. Dar alanda toprak dağları oluşturulmuş. Standartlara aykırı bir toprak yığması yapılmış. Acil önlem alınmalı, yoksa ikinci facia da her an olabilir. Çatlaklar oluşan toprakta siyanür riski yok, daha önce ayrıştırılmış toprak. İlk toprak kaymasının yaşandığı bölgenin sağ ve sol tarafında da büyük toprak yığıntısı var. Desteksiz kalan bu iki alandaki toprak da kayacak.”

Haberin Devamı

ÇATLAKLAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

Heyelan sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında delil olabilecek birçok bulgu da dosyaya girdi. Heyelandan önce işçiler tarafından saat 09.00’da fark edilen topraktaki çatlakları gösteren fotoğraflar ile heyelan sonrası yığma toprakta oluşan çatlakların fotoğrafları da dosyaya girdi. Maden sahasında faciadan önce ile sonrasında, havadan ve yerden çekilen çok sayıda görüntü ile fotoğraflar da soruşturma dosyasında yer aldı.





9 İŞÇİYE ULAŞMA ÇABASI

Heyelanın ardından toprak altında kalan 9 işçiye ulaşmak için 210 dönümlük alanda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Toprağın kaydığı vadinin iki tarafı 8 bölüme ayrılarak tüm alanlar termal -manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar ve fiziki arama ile havadan-karadan taranıyor. Şu ana kadar yapılan arama-kurtarma çalışmalarında toprak altındaki konteyner radarlar tarafından görüntülendi. Arama-kurtarma çalışmaları 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör ve 7 drone ile aralıksız devam ediyor.

Haberin Devamı

TÜRKİYE MÜDÜRÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında madeni işteten şirketin Türkiye müdürü C.D. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.D. yurtdışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.