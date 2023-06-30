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Gelinini katletti

Güncelleme Tarihi:

#Balkon#Gözaltı#Gelin
Gelinini katletti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Karabük’te Tarık Çimen ile oğlu S.Ç. ve gelini Karbeyaz Çimen arasında 3 ay önce düğün meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

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Şikâyet üzerine Tarık Çimen, cezaevine girdi. Tarık Çimen 22 Haziran’da tahliye oldu. Çimen, önceki gece eşi G.Ç., çocukları S.Ç. ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen’in evlerine gitti.

HERKESİ ÖLDÜRECEKMİŞ

Balkondan tırmanıp üçüncü kattaki eve giren Tarık Çimen ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tarık Çimen, belinden çıkardığı tabancayla gelini Karbeyaz Çimen’i başından vurdu. Karbeyaz Çimen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Tarık Çimen, emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle birlikte iki oğlu ve gelinini öldürmek için eve gittiğini söyledi.

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#Balkon#Gözaltı#Gelin

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