Gelinini katletti

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Şikâyet üzerine Tarık Çimen, cezaevine girdi. Tarık Çimen 22 Haziran’da tahliye oldu. Çimen, önceki gece eşi G.Ç., çocukları S.Ç. ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen’in evlerine gitti.

HERKESİ ÖLDÜRECEKMİŞ

Balkondan tırmanıp üçüncü kattaki eve giren Tarık Çimen ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tarık Çimen, belinden çıkardığı tabancayla gelini Karbeyaz Çimen’i başından vurdu. Karbeyaz Çimen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Tarık Çimen, emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle birlikte iki oğlu ve gelinini öldürmek için eve gittiğini söyledi.