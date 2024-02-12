Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 kiÅŸi AK Parti'ye katÄ±ldÄ±

Haberin DevamÄ±

Gelecek Partisi'nde il ve ilÃ§e yÃ¶neticileri olmak Ã¼zere 1025 Ã¼ye istifa edip, AK Parti'ye geÃ§ti. Gelecek Partisi KÄ±rÅŸehir Ä°l BaÅŸkanÄ± UÄŸur Åžener, "AK Parti ailesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz. Ä°l BaÅŸkanÄ±mÄ±z Seher Ãœnsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaÅŸsak, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m taleplerinde yardÄ±mcÄ± oldular. Bizlere deÄŸer verildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Bunun Ã¼zerine il ve ilÃ§elerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katÄ±lma kararÄ± aldÄ±k. Allah utandÄ±rmasÄ±n, Rabbi'm yar ve yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun" dedi.

Â