×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 kiÅŸi AK Parti'ye katÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Gelecek Partisi#AK Parti#KÄ±rÅŸehir
Gelecek Partisinden istifa eden 1025 kiÅŸi AK Partiye katÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 12, 2024 17:37

Gelecek Partisi KÄ±rÅŸehir Ä°l BaÅŸkanÄ± UÄŸur Åžener, il ve ilÃ§e yÃ¶neticileri baÅŸta olmak Ã¼zere 1025 Ã¼ye, istifa ederek AK Parti'ye katÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Gelecek Partisi'nde il ve ilÃ§e yÃ¶neticileri olmak Ã¼zere 1025 Ã¼ye istifa edip, AK Parti'ye geÃ§ti. Gelecek Partisi KÄ±rÅŸehir Ä°l BaÅŸkanÄ± UÄŸur Åžener, "AK Parti ailesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz. Ä°l BaÅŸkanÄ±mÄ±z Seher Ãœnsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaÅŸsak, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m taleplerinde yardÄ±mcÄ± oldular. Bizlere deÄŸer verildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Bunun Ã¼zerine il ve ilÃ§elerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katÄ±lma kararÄ± aldÄ±k. Allah utandÄ±rmasÄ±n, Rabbi'm yar ve yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun" dedi.

Â

Gelecek Partisinden istifa eden 1025 kiÅŸi AK Partiye katÄ±ldÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Gelecek Partisi#AK Parti#KÄ±rÅŸehir

BAKMADAN GEÇME!