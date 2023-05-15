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Geceleri 10 bin kişi sandıkta 75 seçmen

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#Antalya#Muratpaşa#Uğur Çetin
Geceleri 10 bin kişi sandıkta 75 seçmen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 07:00

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi’nin de yer aldığı, geceleri 10 bin kişiye ev sahipliği yapan Tuzcular Mahallesi’nde sadece 75 seçmen var. Muhtar Uğur Çetin, “Antalya’nın merkezinde yer alan mahallemizde pansiyon, kafeler ve diğer işletmeler olduğu için sayımız az” dedi.

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YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre; 1 milyon 904 bin 636 seçmenin bulunduğu Antalya’da, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi’nde sadece 75 seçmen bulunuyor. Tarihi Kaleiçi’nin yer aldığı, geceleri ise 10 bin kişiye ev sahipliği yapan mahallede, seçmenler Dumlupınar Ortaokulu’nda oylarını kullandı.

Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, daha önce 55 seçmenin olduğunu, pandemi sonrası mahallerine taşınan 20 kişi ile seçmen sayısının 75’e çıktığını belirtti.

PANSİYON VE OTELLERİN ETKİSİ

Çetin, “Tuzcular Mahallemiz, Antalya’nın bir yüzü konumunda. Tarihi Saat Kulemizden itibaren olan bir mahallemiz. Sadece 75 seçmenimiz var. Antalya’nın merkezinde yer alan mahallemizde pansiyon, kafeler ve diğer işletmeler olduğu için sayımız az. Mahallemize giriş-çıkış olarak bakıldığında, geceleri 10 bin kişiyi buluyor. Turist sayımız da çok fazla. Burada herkesle iç içeyiz. Kaleiçi’mizi herkese tanıtıyoruz. Mahallemiz, Türkiye’nin Seçmen olarak en küçük mahallerinden biri. Turistik yer olduğu için konaklamamız ve geçişlerimiz çok fazla” dedi. Seçim gününün ‘Anneler Günü’ ile aynı tarihe denk geldiğini hatırlatan Çetin, anne ve anne adayı kadınlara çiçek verdiklerini sözlerine ekledi.

 

 

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#Antalya#Muratpaşa#Uğur Çetin

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