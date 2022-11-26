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Gecekonduda katliam

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#Gecekondu#Cinayet#Şişli
Gecekonduda katliam
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

İstanbul Şişli’de dün gece saatlerinde, bir gecekonduda pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldükleri belirlenen 2’si kadın 3 kişinin cesetleri bulundu.

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Polis, ihbar nedeniyle Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak’taki bir gecekonduya gitti. Zile basan ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapı çilingirle açılırken içeri giren polis, kanlar içinde 3 ceset buldu. Başlarından pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin isimlerinin Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ve Merve Özturan (27) olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Vahit Ateş ve 2 kadının uzun süredir bu evde yaşadıklarını belirledi. 

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#Gecekondu#Cinayet#Şişli

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