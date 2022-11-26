Gecekonduda katliam

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Polis, ihbar nedeniyle Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak’taki bir gecekonduya gitti. Zile basan ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapı çilingirle açılırken içeri giren polis, kanlar içinde 3 ceset buldu. Başlarından pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin isimlerinin Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ve Merve Özturan (27) olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Vahit Ateş ve 2 kadının uzun süredir bu evde yaşadıklarını belirledi.