Gecekonduda at kesenlere baskın

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Bunun üzerine zabıta ekipleri, polis eşliğinde Habipler Mahallesi’ndeki adrese baskın düzenledi. Zabıta ekipleri, adreste yaptığı aramada 3 at bulurken, park halindeki kamyonetin kasasında ise kesilmiş at eti parçaları olduğunu tespit etti. Polis ekipleri gecekonduda yaptığı aramada kimseye rastlamadı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri kesilmekten son anda kurtulan 3 atı korumaya aldı. Kesilmiş at etleri ise imha edilmek üzere götürüldü.