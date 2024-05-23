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Gazze’ye yardımların 3’te 1’i Türkiye’den

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#Hakan Fidan#Gazze#Yardım
Gazze’ye yardımların 3’te 1’i Türkiye’den
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çatışmaların başından itibaren Gazze’ye ulaştırılan uluslararası yardımların yaklaşık 3’te 1’ini Türkiye’nin sağladığını söyledi.

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TBMM’de düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Milli Savunma Komisyonu Başkanları toplantısında konuşan Fidan şu çağrıda bulundu:

TÜRK DÜNYASINA ÇAĞRI

Gazze’de yaşanan zulüm ve insani kriz karşısında Batı sessizliğe gömülmüş, uluslararası kuruluşlar ve normlar yetersiz kalmıştır. En başından beri soruna adil ve kalıcı bir çözümün şart olduğunu, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüme odaklanılması gerektiğini vurguladık. Her türlü insan haklarının ve uluslararası hukuk ilkesinin daha fazla çiğnenmemesinin ve buna göz yumulmamasının önüne geçmek için tek yol var; İsrail’e yönelik uluslararası baskıların her alanda arttırılması.  Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimizi Gazze’deki vahşet karşısında seslerini daha fazla yükseltmeye, daha fazla ve daha somut adımlar atmaya çağırıyorum.”

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#Hakan Fidan#Gazze#Yardım

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