Gazze'den tahliye edilen 107 Türk vatandaşı İstanbul'da... 'Gazze'de vahşet yaşanıyor'

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Dışişleri Bakanlığı ve AFAD Koordinasyonunda Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nda bulunan 107 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla (THY) saat 13.45'te Kahire'den İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport işlemleri nedeniyle bir süre terminalde beklemek zorunda kalan vatandaşlar daha sonra otobüslerle ikamet edecekleri yerlere hareket ettiler.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR FÜZELERDEN OLMAZSA AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR"

THY'nin uçağıyla Kahire'den İstanbul'a gelen Abdullah ve Muhammed El Nur kardeşler, "Gazze'deki insanlar saldırıların yanı sıra hem açlıktan hem de susuzluktan ölüyorlar. Yardım yok. Güvenli hiçbir yer yok. 45 gündür yollardayız. Hiç uyuyamıyoruz. Yemek yemiyoruz. Filistinli çocuklar füzelerden ölmezse açlıktan ölüyor. Türkiye'ye geldiğimiz için İyi hissediyoruz. Arkadaşlarımız, akrabalarımız Gazze'de kaldı. Onlar için üzülüyoruz" dedi.

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"COCUKLARIM İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİM"

Türk vatandaşı Reyhan Bulut Jahjo ise, "Geride bıraktıklarım için üzülüyorum. Eşim orada kayınvalidem orada. Bütün ailem orada kaldı. Çocuklarımı tercih ederek buraya geldim. Çok şükür ki geldim. Orada vahşet yaşanıyor. İnsan parçaları gördüm. Hastaneler bombalandı, okullar vuruldu. Ne ev kaldı ne camiler kaldı. Camileri bile vurdular. Benim oturduğum yerde bir tane okul kalmadı" diye konuştu.