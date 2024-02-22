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’Gazze’de ’Yahudilerin Sonu’ adlı kitap bulundu’ iddiasına açıklama

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#Gazze#İletişim Başkanlığı#Hamas
’Gazze’de ’Yahudilerin Sonu’ adlı kitap bulundu’ iddiasına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 01:33

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Münih Güvenlik Konferansı’nda ileri sürdüğü, "Bu, Gazze’deki bir askerlerimiz tarafından bulunan ’Yahudilerin Sonu’ adlı kitap. Bu kitabı Hamas’ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Münih Güvenlik Konferansı’nda ileri sürdüğü "Bu, Gazze’deki bir askerlerimiz tarafından bulunan ’Yahudilerin Sonu’ adlı kitap. Bu kitabı Hamas’ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"ARŞİVİNDEKİ BİLGİLER, HERZOG’UN PROPAGANDA YAPTIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR"

 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu kitabın, 1990’lı yıllarda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığı ve Filistin haricindeki iki ülkede basıldığı belirlenmiştir. Kitabın iddia edildiği gibi Hamas veya Filistin meselesiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir. Aşağıdaki görselde de görüleceği üzere İsrail Ulusal Kütüphanesi arşivindeki bilgiler, Herzog’un açıkça propaganda yaptığını ortaya koymaktadır. Öte yandan İsrail ve Batı medyası, Herzog’un iddiasını doğrulamadan uluslararası kamuoyuna servis etmiştir. İsrail’in Gazze’deki suçlarını örtbas etmek için yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."

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#Gazze#İletişim Başkanlığı#Hamas

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