Gaziantep'te korkunç olay! Polis memuru, tartıştığı eniştesini öldürdü

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Olay, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Yusuf Kenan Saygılı, iddiaya göre, kız kardeşi Fatma Saygılı ile sorun yaşayan, aynı zamanda kuzeni olan eniştesi Doğan Saygılı'nın evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf Kenan Saygılı, beylik tabancası ile eniştesine peş peşe ateş etti.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Doğan Saygılı, hayatını kaybetti. Yusuf Kenan Saygılı gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.