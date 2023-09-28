Gaziantep'te dehşet! Eşini öldürüp 3 çocuğunu ve bir komşusunu yaraladı

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Olay, gece geç saatlerde Kanalıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Ali Yavuz, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Medine Yavuz’un evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ali Yavuz, evdeki av tüfeğini alıp eşi ve çocuklarına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Medine Yavuz yaşamını yitirirken, çocukları İsa, Berfin ve Veysel Yavuz ile evde bulunan komşusu Zeynep Toz yaralandı. Olayın ardından kaçan Ali Yavuz, evin yanındaki camiinin avlusunda tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa ve Veysel Yavuz'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ali ve Medine Yavuz’un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.