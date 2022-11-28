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Gaziantepli şehitler Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun cenazeleri memleketlerinde

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#Gaziantep#Duabey Onur Öztürkmen#Pençe Kilit Harekâtı
Gaziantepli şehitler Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlunun cenazeleri memleketlerinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 15:33

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen (24) ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun (25) cenazeleri, memleketleri Gaziantep'e getirildi.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu şehit oldu.

Gaziantepli şehitler Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlunun cenazeleri memleketlerinde
Öztürkmen ve Uğurlu'nun cenazeleri, bugün askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Cenazeleri, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehit yakınları karşıladı.

Gaziantepli şehitler Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlunun cenazeleri memleketlerinde
Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

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Gaziantepli şehitler Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlunun cenazeleri memleketlerinde
Bu sırada şehit Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen, asker selamı verip, elinde oğlunun kepini tuttu.

Gaziantepli şehitler Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlunun cenazeleri memleketlerinde

Şehidin tek kardeşi Mehmet Fatih Öztürkmen ise ağabeyinin cenazesini askeri kıyafet giyerek karşıladı. Şehit Öztürkmen'in cenazesi, ikindi vakti Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Gaziantepli şehitler Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlunun cenazeleri memleketlerinde
Şehit Uğurlu'nun cenazesi ise yarın Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek. 

 

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#Gaziantep#Duabey Onur Öztürkmen#Pençe Kilit Harekâtı

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