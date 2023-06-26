Gazi Koşusu’nda şıklık yarışı

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2 bin 400 metre çim pistte gerçekleştirildi. Vatandaşlar, koşu öncesi Veliefendi Hipodromu’na gelip piknik yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul’da kalan ve şehir dışından gelen yaklaşık 30 bin kişi, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Koşuyu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 1’inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Birbirinden güzel kıyafetler, ikonik şapkalarla tribünlerde yerlerini alan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Türk atçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu’nu Selim Kaya’nın sahibi olduğu, Mehmet Kaya’nın jokeyliğini yaptığı ‘Urfa Aslanı’ kazandı.



