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Gazeteci Güngör Denizaşan son yolculuğuna uğurlandı

#Gazeteci#Güngör Denizaşan#Cenaze
Gazeteci Güngör Denizaşan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci Güngör Denizaşan, son yolculuğuna uğurlandı.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, 1967 yılından bu yana Gazette 13'ü tek başına çıkartan 89 yaşındaki gazeteci Güngör Denizaşan, önceki gün Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Denizaşan için Karacaahmet Şakirin Camii'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Güngör Denizaşan'ın kızı Arın Denizaşan, torunları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Güngör Denizaşan, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gazeteci Güngör Denizaşan son yolculuğuna uğurlandı

Güngör Denizaşan kızı Arın Denizaşan, "Hayatını gazeteciliğe adadı. Cemiyet haberlerini ilk yazan gazetenin kurucusuydu. Hastalığının son zamanlarında çok zor günler geçirdik. Babam 20 senedir parkinson rahatsızlığı yaşıyordu. Bakım evinde tedavisi devam ederken kalbi durdu" dedi.

 

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#Gazeteci#Güngör Denizaşan#Cenaze

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