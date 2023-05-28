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Gazeteci Ardıç hayatını kaybetti

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#Sabah#Engin Ardıç#Vefat
Gazeteci Ardıç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Sabah gazetesi yazarlarından Engin Ardıç (71) İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede dün sabah hayatını kaybetti.

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Sabah gazetesinden Ardıç’ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, “Sabah gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu” denildi.

MESLEĞE 1970’TE BAŞLADI

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, “Tiyatro 70” dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta dergisinde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşeyazarlığı, Inter Star’da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı. Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bu yana Sabah gazetesinde köşeyazarlığı yapıyordu.  

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#Sabah#Engin Ardıç#Vefat

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