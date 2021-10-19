Gaslighting nedir, ne demek? Gaslighting hakkında bilinmesi gereken 11 madde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid geçirdikten sonra mutlaka doktora başvurun Gri cevher küçülüyor'Covid geçirdikten sonra mutlaka doktora başvurun' Gri cevher küçülüyor#Koronavirüs
Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktüAşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!#Kovid Aşısı
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ilden hissedildiKaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi#Deprem
Bu başarı Türkiyenin diyerek paylaştı Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu'Bu başarı Türkiye'nin' diyerek paylaştı! Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu#İhracat
Bu nasıl baba Kızlarını diri diri yaktıBu nasıl baba! Kızlarını diri diri yaktı#Pakistan
Takside para dolu valizini unuttu Dudak uçuklatan rakamTakside para dolu valizini unuttu! Dudak uçuklatan rakam#Taksi
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktardan anılar ‘Çevremiz casus dolu’Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktar'dan anılar! ‘Çevremiz casus dolu’#Özdemir Bayraktar
Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttıAngelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı#Angelina Jolie
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Işık göründü Bakanlık düğmeye bastıIşık göründü! Bakanlık düğmeye bastı#Kentsel Dönüşüm
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
HABERLERGündem Haberleri

Gaslighting nedir, ne demek? Gaslighting hakkında bilinmesi gereken 11 madde

#Gaslighting#Gaslighting Nedir#Gaslighting Ne Demek
Gaslighting nedir, ne demek Gaslighting hakkında bilinmesi gereken 11 madde

Gaslighting, psikolojik şiddet türüdür. Gaz lambası tekniği olarak da bilinen bu tanımlamada kişi, karşısındaki kişinin psikolojik yetersizlik ortamını sağlamak için çeşitli yöntemler kullanmakta ve hedefindeki kişiyi psikolojik olarak çöküntü içerisine almayı hedeflemektedir. İşte, Gaslighting uygulanışı ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Türkçe tam karşılığı olmasa da Gaz Lambası ya da Gaz Işığı olarak tanımlayabileceğimiz Gaslihting, 1938 yılında oynanan Gas Light adlı tiyatro oyunuyla literatüre giriyor. 1944 yılında Gaslight adıyla filmi de çekilen olayda bir adam, karısını aklını kaybettiğini düşündüğü noktaya kadar manipüle eder.

Gaslighting uygulayanlar genellikle narsist, sosyopat ya da tacizci bireyler. Karşı tarafın bütün psikolojik bariyerlerini çökerterek, özgüvenlerini, benlik algılarını yıkarak kendilerine bağımlı hale gelmesine sebep oluyorlar. Üstelik bunu bilinçli olarak yapıyorlar ve genelde Gaslighting uygularken üç farklı yöntem kullanıyorlar;

  • İlki; anlattıkları şeyleri her seferinde farklı olarak anlatmak ve böylece kafa karışıklığı yaratarak bireyin duyduklarından şüphe etmesini sağlamak.
  • İkinci olarak; ortamdaki eşyaların yerlerini sürekli olarak değiştirmek ve karşı tarafın arayıp bulamadığını gördükten sonra tekrar eski yerine koymak ve ‘zaten hep oradaydı, sen görememişsindir’ diyerek manüple etmek.
  • Üçüncü olarak ise; olaylardan bahsederken ayrıntı vermeden ana hatlarıyla bahsetmek ve sonrasında sanki ayrıntılarıyla anlatmış gibi olayı gündeme getirmek. Bu şekilde karşı tarafta aklını kaybediyor olmak ya da hafıza sorunları yaşadığını zannetmek fikrine kapılmasını sağlamak.

Bütün bunlar çok ince düşünülüp planlanmış adımlar olduğundan kurban olarak seçilen kişinin psikolojik olarak çok çabuk dağılmasına yol açıyor. İnsanlar beraber oldukları, hayatlarına aldıkları kişilere ve onların sözlerine güvendikleri için böylesine bilinçli bir manüpülasyona hazırlıksız yakalanıyor ve direnç gösteremiyorlar. Bu durum Gaslighting uygulayan kişinin işini oldukça kolaylaştırıyor. Direnci düşen bireyi daha kolaylıkla kendisine bağımlı hale getirmesi mümkün hale geliyor.

Gaslighting uygulandığını nasıl anlayabileceğimize dair 11 önemli işaret bulunuyor:

  • Eylemleri sözleriyle uyuşmuyorsa,
  • Başkalarını size karşı, sizi başkalarına karşı kullanıyorsa,
  • Kendi yaptıkları olumsuz eylemlerle ilgili olarak sizi suçluyorsa,
  • Aklınızı kaybettiğinizi, doğru olduğundan emin olduğunuz olaylarda bile yanıldığınızı söylüyorsa,
  • Kimseye güvenmemeniz gerektiğini, diğer herkesin yalancı olduğunu vurguluyorsa,
  • İnsanlarla aranıza mesafe koymaya çalışıyor, sizi yalnızlaştırmaya çalışıyorsa,
  • Her şeyden şüphe ediyor ve sizi de çevrenizdeki her şeyi sorgulamaya itiyorsa,
  • Önemsediğiniz insanlara, çocuklarınıza, işinize, sahip olduğunuz statünüze saldırgan tanımlamalar yapıyorsa,
  • Açık açık ve sık sık yalan söylüyorsa ve siz yakaladığınızda bile kabul etmiyorsa,
  • Söylediğiniz, yaptığınız her şey için sizi aşağılıyor, küçümsüyor ve değersizleştiriyorsa,
  • Yukarıdaki maddenin tam tersi olarak, hiç beklenmedik bir durumda olumlu pekiştirme yapıyor ve abartılı bir şekilde sizi övüyorsa
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaslighting#Gaslighting Nedir#Gaslighting Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Oğulcan Enginden ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklıda buldu... İşte ilk fotoğraf

Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu