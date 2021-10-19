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Gara şehidi Vedat Kaya'nın isminin verildiği okulda eğitim başladı

#Mardin#Vedat Kaya#Gara
Gara şehidi Vedat Kayanın isminin verildiği okulda eğitim başladı

Mardin'de Gara şehidinin adının verildiği Şehit Polis Vedat Kaya İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime başlandı. Şehit polisin annesi Emine Kaya ve babası Şeyhmus Kaya da okulu ziyaret ederken, duygulandıklarını söyledi.

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Mardin’de Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya, Artuklu ilçesi Yeni TOKİ’de yapılan, eğitimin başladığı ancak henüz resmi olarak açılış töreni gerçekleştirilmeyen Şehit Polis Vedat Kaya İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okulun yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Kaya çifti, ziyarette duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.

Şeyhmus Kaya, şehit oğlunun isminin okula verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Okulun bugün dersbaşı yaptığını duydum. Çocuklarımı toplayıp geldim. Bir de resmi açılışı yapılacak. O zaman yine geleceğiz. Geldik, okulu gördük, çok gururlandım” dedi.

Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kaya, “Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Vali Mahmut Demirtaş olmak üzere bu okulun yapımında zerre kadar emeği olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir eserin burada yapılmış olmasıyla gurur duyuyorum. Eğitim için böyle bir okula ihtiyacımız vardı. Allah razı olsun, benim de çocuğumun ismini okula vermişler. Çok mutlu oldum. Çok gururlandım, çok da duygulandım. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

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#Mardin#Vedat Kaya#Gara

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