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Güzellik merkezinde vahşet! Gamze'yi 15 bıçak darbesiyle öldürdü

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#İstanbul#Sultangazi#Kadın Cinayeti
Güzellik merkezinde vahşet Gamzeyi 15 bıçak darbesiyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 16:47

Tüyler ürperten olay İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Halil A. isimli şahıs, bir süredir birlikte yaşadığı Gamze Akar'ı çalıştığı iş yerinde 15 bıçak darbesi ile öldürdü. Bununla yetinmeyen adam, daha sonra aynı bıçakla kendini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 6 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar ile bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Halil A. ile ofiste bir araya geldi.

Güzellik merkezinde vahşet Gamzeyi 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında çıkan sözlü tartışma sonrası Halil A., Gamze Akar’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Sonrasında Halil A., aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

Güzellik merkezinde vahşet Gamzeyi 15 bıçak darbesiyle öldürdü

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar ve Halil A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güzellik merkezinde vahşet Gamzeyi 15 bıçak darbesiyle öldürdü


Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar’ın bir süredir Halil A. ile birlikte yaşadığı, çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar’ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Güzellik merkezinde vahşet Gamzeyi 15 bıçak darbesiyle öldürdü

15 YERİNDEN BIÇAKLANDI, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çalıştığı güzellik merkezinde tartıştığı Halil A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Akar’ın ilk incelemesinde vücudunda 15 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Akar’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum’a gönderildi.
Öte yandan, Halil A.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul#Sultangazi#Kadın Cinayeti

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