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Galatasaray stadı çevresindeki değnekçiler yakalandı

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#İstanbul#Galatasaray#RAMS Park Stadyum
Galatasaray stadı çevresindeki değnekçiler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 15:14

Sarıyer'deki Galatasaray RAMS Park Stadyum'u etrafında, aracını park etmek isteyen kişilerden otopark parası isteyen 4 değnekçi yakalanandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında, izni olmadığı halde park ücreti almak suçundan işlem yapıldı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Galatasaray RAMS Park Stadyum'u etrafında değnekçilik yapıldığı ve vatandaşlardan para alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde, stat çevresi ve ara sokaklarda değnekçilik yaparak vatandaşlardan usulsüz para alan B.Ö., E.İ.K., A.K. ve A.Y. ‘yi yakaladı.

Galatasaray stadı çevresindeki değnekçiler yakalandı

Değnekçilik yaptığı tespit edilen 4 kişiden 2’si Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne, 2 kişi ise Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilere kişilere 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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#İstanbul#Galatasaray#RAMS Park Stadyum

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