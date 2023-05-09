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Gabonlu Dina’nın ailesi: İntihar değil cinayet

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#Karabük#Dina#Gabon
Gabonlu Dina’nın ailesi: İntihar değil cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Karabük’te ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Dina'nın annesi “Hiçbir ebeveyn kızının cenazesini almayı hak etmiyor. Kızımın kafasında ve elindeki yaralardan da saldırı olduğu açık. Bu intihar değil, cinayet” dedi.

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Karabük’te Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17), 26 Mart’ta Filyos Çayı’nda ölü bulunmuştu. Dina’nın yalın ayak sokakta koştuğu görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüphelilerden Dursun Acar tutuklanırken, diğer 7 kişi serbest bırakılmıştı. Dina’nın cenazesi ise İstanbul’da bulunan Adli Tıp’a gönderilmişti. Gabon’da yaşayan Dina’nın ailesi dün İstanbul’a geldi. Acılı anne Jessica Sandra Makemba Panga, “Hiçbir ebeveyn kızının cenazesini almayı hak etmiyor. Kızımın kafasında ve elindeki yaralardan da saldırı olduğu açık. Bu intihar değil, cinayet” dedi.

 

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#Karabük#Dina#Gabon

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