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Gabonlu Dina'nın ailesi cenazeyi almak için adli tıp'a geldi

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#Gabonlu Dina#Dina#Karabük
Gabonlu Dinanın ailesi cenazeyi almak için adli tıpa geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 10:15

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ailesi kızlarının cenazesini almak için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne Jessica Sandra Makemba Panga, “Şu an cenazesi Gabon’a geri gidecek. Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım, adalet yerini bulacak. Cuma günü sabah saatinde Dina, Afrika’ya geri dönecek" dedi. İstanbul Gabon Derneği Başkanı ise “Hep beraber cenazemizi alacağız. Ondan sonra işlem yapacağız. İşlem yapıldıktan sonra Gabon’a geri götüreceğiz" dedi. 

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ilyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu.

Gabonlu Dinanın ailesi cenazeyi almak için adli tıpa geldi

Gabon uyruklu üniversite öğrenisinin Karabük'teki ölümü, yaklaşık 2 aydır ölümü aydınlatılamadı. Aile, 2'nci kez otopsi yapılmasını istemişti. Ancak Gabon Büyükelçiliği 6 bin dolarlık otopsi masrafını ödemedi. Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze 1 ayı aşkın süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekletildi. Ailesi bugün cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazeyi almak için aileye İstanbul’da yaşayan İstanbul Gabon Derneği Başkanı da eşlik etti. Dina uluslararası cenaze nakil aracı ile alınarak memleketine götürülecek.

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Gabonlu Dinanın ailesi cenazeyi almak için adli tıpa geldi

“GABON’A GERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Cenazeyi almak için aileye eşlik eden İstanbul Gabon Derneği Başkanı “Dina’nın annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. Hep beraber cenazemizi alacağız. Ondan sonra işlem yapacağız. İşlem yapıldıktan sonra Gabon’a geri götüreceğiz. Annesinin psikolojisi çok kötü. Annesi her gün ağlıyor, babası da ağlıyor. Babası dün gece uyuyamadı. İkinci otopsi için para verilmedi, başka bir seçenek buldular" diye konuştu.

Gabonlu Dinanın ailesi cenazeyi almak için adli tıpa geldi

 “KIZIMIN ÖLÜMÜNÜN PEŞİNİ BIRAKMACAĞIM"

Anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Otopsi ücreti için başka bir yol bulduk. Bir avukat bize geldi, ücretsiz şekilde halledeceğini söyledi. Güçsüz bir şekilde hissediyorum. Kızım Türkiye’ye okumaya geldi ama öldü. Şu an cenazesi Gabon’a geri gidecek. Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım, adalet yerini bulacak. Cuma günü sabah saatinde Dina, Afrika’ya geri dönecek" dedi.

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Gabonlu Dinanın ailesi cenazeyi almak için adli tıpa geldi

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#Gabonlu Dina#Dina#Karabük

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