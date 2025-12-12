'Futbolda bahis' soruşturması | Ahmet Çakar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'bahis ve şike' soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Sağlık sorunları nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Çakar, tedavi sürecinin ardından ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ÇAKAR'A ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.



Adliyedeki ifade işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. 'Buyrun gidin' dediler. Sadece bu söylendi bana. Malum ifadede verdiğim sorular soruldu. Eşim ise çocukların yanında ay sonu gelecek. Kalbime stent takıldı yorgunum. Ben şu anda yaşıyorsam veya önümüzdeki aylar televizyon programında, evde ya da arabada ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Çünkü kalbimde derin bir koronel daralma vardı, yüzde 90'nın üzerinde. Allah korusun belki bir program da belki de otomobilde ölecektim" dedi.

20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.

Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.