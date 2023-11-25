×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Freni tutmayan araç bahçeye düştü! 'Yine ölmedik çok şükür'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Üsküdar#Trafik Kazası
Freni tutmayan araç bahçeye düştü Yine ölmedik çok şükür
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 09:52

İstanbul Üsküdar'da yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı otomobille 4 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, "Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür" dedi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokakta meydana geldi. Otomobil sürücüsü M.A.D. yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü.

"FRENLER TUTMADI"

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok" diye konuştu.

Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Üsküdar#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!