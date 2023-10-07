Freni patladı facia yaşandı: 6 ölü 16 yaralı

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Gaziantep-Nurdağı yolunun 32'nci kilometresinde dün 16.30 sıralarında, iddiaya göre, Tahsin E.’nin yönetimindeki 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 2 minibüs ve 1 otomobile çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede olay yerinde 5 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada 16 kişi ise yaralandı. Ölen 6 kişinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Yaralanan 16 kişiden 4’ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kamyon sürücüsü Tahsin E.’ninhastanedeki tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Çeber, Nurdağı Sakçagözü Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında yaşanan feci kazanın ardından yolun trafiğe kapatıldığını ve ilgili tüm ekiplerin olay yerinde gerekli önlemleri aldığını söyledi.