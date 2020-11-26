Foça’nın kara taşlarını bakanlık kurtardı

Foça’daki kara taş efsanesine göre, “Her kim ki, Foça’daki yeri bilinmeyen bu Karataş’a basarsa, basireti bağlanır, Foça’ya tutkusu artar ve kuvvetli bir bağla bağlanırmış! Foça’ya yerleşmeyi ve daima Foça’da olmayı istermiş! Başka yerde olsa bile, bir gün mutlaka Foça’ya geri dönermiş”... 19. yüzyılın sonlarında Foça caddeleri ve sokakları bazalttan büyük parke taşlarla döşendi. Siyah renkli bu taşlar Foça’nın simgesi oldu. Ancak bir süre önce belediye bu taşları söküp yerine granit kaplama yapmaya başladı.

Hürriyet çalışmayı, 20 Kasım’da “Foça’daki kara taş efsanesine kepçe” başlığı ile duyurdu.

MÜZE NEDEN MÜDAHALE ETMEDİ?

Haberden sonra İzmir Müzesi ve 2. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu harekete geçti. Foça’nın SİT alanındaki çalışmalar için 11 Haziran’da alınan ‘Denetim altında yapılabilir’ kararı olduğu, ancak ne müze görevlisi ne de kazı ekibinden uzmanlar tarafından denetleme yapıldığı ortaya çıktı. Yani, Hürriyet’in haberine kadar çalışmalara göz yumulmuştu.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı konuya dahil olarak Foça Belediyesi’nin çalışmasını durdurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Koruma Bölge Kurulu kararına aykırı olarak yürütülmekte olan uygulamaların, can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınarak derhal durdurulması ve konu Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilinceye kadar alanda hiçbir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması hususu ilgililerine bildirilmiştir. Habere de konu uygulama esnasında İzmir 2 Numaralı KVKBK’nun 11.06.2020 tarihli kararı eki yol düzenleme projesine aykırı olarak, açık gri renkli, düzenli granit küp taş kullanıldığı Müze Müdürlüğü’nce tespit edilmiştir. Konu Koruma Bölge Kurulu’nun önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek ilk toplantısında değerlendirilecektir.”