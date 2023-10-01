Flamingoların göçü başladı

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Bahar ve yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü’nde her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar, üreme alanı için de gölün, özellikle Aksaray’ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusunun, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Gediz Deltası ile Manyas Gölü’ne yolculukları başladı. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, “Bu yıl 10 binin üzerinde flamingo yavrumuz oldu ve çoğu uçtu. 10 gün içinde kalanları da yolcu edeceğiz” dedi.