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Fiyatını sorduğu bilezikleri silah zoruyla çaldı, ormanda yakalandı

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#Soygun#Hırsızlık#Kuyumcu Soygunu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 11:55

Bursa'da, bir gün önce bilezik fiyatı sorduğu kuyumcu dükkanından, silah zoruyla 8 bilezik alıp kaçan kar maskeli şüpheli Emre V., ormanda yakalanıp gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletini, önüne park ettiği kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı şüpheli, çalışanlara silah doğrulttu.

Fiyatını sorduğu bilezikleri silah zoruyla çaldı, ormanda yakalandı

Elindeki poşeti çalışanlara veren şüpheli, 8 bileziği çalıp kaçtı. Çalışanların ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Parmak izi alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Fiyatını sorduğu bilezikleri silah zoruyla çaldı, ormanda yakalandı

BİLEZİK FİYATI SORMUŞ

Kameraya yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şüphelinin 1 gün önce de kar maskesiyle aynı kuyumcu dükkanına gelip bilezik fiyatı sorduğunu belirledi.

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Fiyatını sorduğu bilezikleri silah zoruyla çaldı, ormanda yakalandı

Plakasız motosikletle olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin, MOBESE ve güvenlik kameralarından izi sürüldü. Şüphelinin en son motosikletle Demirtaş Mahallesi'nde görüldüğünü belirleyen ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı.

Fiyatını sorduğu bilezikleri silah zoruyla çaldı, ormanda yakalandı

Şüpheli, burada ormanda yakalanıp gözaltına alındı. Emre V. olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde, kuyumcu dükkanından çaldığı belirlenen 8 bilezik ve olayda kullandığı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Emre V.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Fiyatını sorduğu bilezikleri silah zoruyla çaldı, ormanda yakalandı

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#Soygun#Hırsızlık#Kuyumcu Soygunu

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