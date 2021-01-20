First lady ne demek? İşte 100 yıllık first lady geleneği

First lady veya başbayan, devlet büyüklerinin eşine verilen bir unvandır. Kavramın çıkış yeri olan ABD'de, eyalet valilerinin eşleri de kimi zaman "first lady" olarak anılır. Cumhurbaşkanı ile birlikte veya onun yerine resmi törenleri ve devlet işlevlerini düzenler ve bunlara katılır.

Geleneğe göre, eski First Lady, yeni First Lady’yi Beyaz Saray’daki konutta gezdiriyor ve birlikte çay içiyorlar. 100 yıldan uzun süredir devam eden bir gelenek olan ‘First Lady’lerin birlikte Beyaz Saray’ı gezmesi’ de basında sık sık yer almıştır.

YENİ FİRST LADY JİLL BİDEN KİMDİR?

Jill Biden, ilk eşi ile kızını elim bir trafik kazasında kaybeden Joe Biden’ın ikinci eşi. İkilinin, Ashley adında ortak bir kızları da var.

Jill Biden, Delaware Üniversitesi'nden lisans ve doktora dereceleri ile, West Chester Üniversitesi ve Villanova Üniversitesi'nden ise master derecesi ile mezun oldu. Liselerde 13 yıl boyunca İngilizce dilbisi ve okuma öğretmenliği yaptı, ayrıca bir psikiyatri hastanesinde duygusal engelli kişilere öğretmenlik yaptı.