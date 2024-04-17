Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.