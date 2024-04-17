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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 10:53

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

 

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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