Finike artık ‘sakin’

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Cıttaslow (Sakin Şehir) Uluslararası Koordinasyon Komitesi 14-15 Nisan tarihlerinde Polonya’nın Reszel şehrinde toplandı. Komite, yaşamın kolay olduğu sakin şehirlerin ortak buluşma noktası olarak nitelendirilen Uluslararası Cittaslow Ağı'na Antalya'nın Finike ilçesini de dahil etti. Uluslararası Cittaslow Komite Başkanı Mauro Migliorini, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Sıdıka Gökyar Kızılca'ya Cittaslow bayrağı ve sertifikasını takdim etti. Uluslararası Sakin Şehir ağına dahil olabilmek için pek çok kriteri yerine getirmek gerekiyor. Hava-su temizliği, kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri, görsel kirlilik, trafik gürültüsünün azaltılması, verimli bisiklet yolları gibi çevre, altyapı ve kentsel yaşam kalitesini içeren pek çok kriteri yerine getiren Finike, sakin şehir unvanını almaya hak kazandı. Yaşamın huzurlu olduğu, doğa ile kültürün korunduğu bölgeleri kapsayan sakin şehir unvanı ile Finike'nin kültürel ve tarihi yapısı, doğal güzellikleri ve kendine özgü tatlarını tüm dünya tanıyacak.