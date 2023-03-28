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Filyos Çayı’nda cesedi bulundu

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#Karabük#Filyos Çayı#Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga
Filyos Çayı’nda cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

Karabük’teki Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, önceki gün 23.00 sıralarında Filyos Çayı’nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 

Ölenin Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (18) olduğu belirlendi. 

Yapılan otopsi sonucu çıkan ön raporda herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bi kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği tespit edildi. 

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#Karabük#Filyos Çayı#Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga

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