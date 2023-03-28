Filyos Çayı’nda cesedi bulundu

Haberin Devamı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ölenin Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (18) olduğu belirlendi.

Yapılan otopsi sonucu çıkan ön raporda herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bi kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği tespit edildi.