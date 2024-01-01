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Filistin'e destek yürüyüşündeki vatandaşa yumruklu saldırı: O şüpheli gözaltında

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#İstanbul#Filistin#Kelime-İ Tevhid
Filistine destek yürüyüşündeki vatandaşa yumruklu saldırı: O şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 17:21

İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e rahmet' yürüyüşünde, Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e yumruk attı. Gözaltına alınan Ege A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da bu sabah yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e rahmet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, elinde üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak ile yürüdüğü sırada, Galata Köprüsü üzerinde Ege. A. isimli kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., işlemleri için Karaköy Karakolu'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Ege A., adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Filistin#Kelime-İ Tevhid

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